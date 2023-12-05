Porsche 911 стал рекордсменом при использовании стандартного 3-литрового оппозитного шестицилиндрового двигателя 443 л.с.

Автомобиль Porsche 911 покорил рекордную высоту, причём в прямом смысле. Он сумел добраться до вершины вулкана на территории Чили, используя для этого синтетическое топливо производства HIF Global.

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Porsche старается сохранить популярность ДВС во времена перехода на электромобили. Делает эта компания за счёт синтетического топлива eFuel. Именно на нём удалось добраться до вершины вулкана Охос-дель-Саладо по его Западному хребту.

С этой целью использовались два экземпляра Porsche 911 с именами Doris и Edith. Вёл автомобиль рекордсмен трёхкратный чемпион Ле-Мана Ромен Дюма. В 2022 году Porsche также взбиралась на вулкан.

Автомобили были основаны на модели 911 Carrera 4S с применением типового 3,0-литрового оппозитного шестицилиндрового двигателя на 443 лошадиных сил. Портальные оси помогли расширить дорожный просвет до значения 34,8 см, а заодно усовершенствовать работу дроссельной заслонки при движении на малых скоростях. Полный привод и коннектор Warp помогли пробраться сквозь снег.

Ведущий автомобиль был оснащён системой дистанционного управления Space Drive для обеспечения максимально точной связи в процессе маневрирования. Использовались сиденья из углеродного волокна и пятиточечные ремни безопасности.

Два медика наблюдали за здоровьем членов команды при подъёме на такую высоту. Входили в эту команду граждане США, Чили, Франции, Германии, Канады и Швейцарии.

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Porsche намеревается построить в Техасе самый большой в мире завод по выпуску eFuel и начать собирается уже в 2024 году. До его повсеместного распространения может быть ещё далеко, но подобные рекорды призваны показать достоинства этого вида топлива.