Владение суперавтомобилями является очень дорогим хобби

Хотя многие состоятельные люди любят коллекционировать эксклюзивные автомобили, австралийско-филиппинский бизнесмен Лоуренса Эскаланте может похвастаться одной из наибольших коллекций суперкаров. В городе Перт в Западной Австралии он держит так называемую коллекцию LEE. Основатель и генеральный директор компании Virtual Gaming Worlds (VGW) почувствовал склонность к коллекционированию спортивных автомобилей и суперкаров, когда было нечем заняться во время пандемии.





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Поначалу в коллекцию входили 49 автомобилей, теперь их стало около 120, а ещё через год количество может вырасти до 190. Здесь есть легковые автомобили, гоночные и другие типы. Немало представлено автомобилей Ferrari и Lamborghini.

Среди особенных можно назвать одну из двух в Австралии Lamborghini Centenario GTR, Huracan 60th Anniversary STO Special Edition, один из четырёх в Австралии Ford GT и несколько современных моделей Ferrari. К числу последних относятся 488 Pista, SF90 и разработанный на заказ 812 GTS. Среди уникальных моделей в коллекции McLaren Elva в версиях Full Carbon Series и Speedlegend, а также гиперкар McLaren P1.

Ещё можно назвать один из двух Koenigsegg Agera RS, Gemera и почти полную серию Rolls-Royce. Имеется выпущенный в количестве 40 экземпляров гоночный гиперкар Aston Martin Valkyrie AMR Pro в облачении в стиле Ferrari SF-23, который скоро появится на трассе.

Помимо увеличения числа суперкаров в коллекции, в неё планируется заполучить тройку главных гиперкаров: McLaren P1, Porsche 918 и Ferrari LaFerrari.