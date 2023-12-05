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Поскольку телефонные мошенники могут названивать по несколько раз в день, у многих пользователей список заблокированных телефонных номеров не пустует. Также можно заблокировать получение текстовых сообщений. На Android это до сих пор происходило по отдельности и в разных приложениях. Если вы cмените аппарат, чёрные списки могут обнулиться. Возможно, Google поможет с этой проблемой в ближайших обновлениях.
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В приложении Google Телефон в версиях v118 и v117 (но не в v119 и v120) в программном входе появились интересные строки. Из них следует, что Google работает над так называемой «упрощённой блокировкой». Одним махом будут блокироваться как телефонные звонки, так и текстовые сообщения. Также в коде есть строки для импорта, то есть для доступа к чёрному списку других приложении.
Пока неизвестно, распространиться ли общий чёрный список на мессенджеры вроде Telegram или Viber, где мошенников также предостаточно. Для такой возможности опцию придётся детально проработать, чтобы можно было в настройках блокировать номер в одних приложениях и разрешать в других.