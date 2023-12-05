Заблокированный номер не сможет присылать текстовые сообщения и надоедать через другие приложения

Поскольку телефонные мошенники могут названивать по несколько раз в день, у многих пользователей список заблокированных телефонных номеров не пустует. Также можно заблокировать получение текстовых сообщений. На Android это до сих пор происходило по отдельности и в разных приложениях. Если вы cмените аппарат, чёрные списки могут обнулиться. Возможно, Google поможет с этой проблемой в ближайших обновлениях.

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В приложении Google Телефон в версиях v118 и v117 (но не в v119 и v120) в программном входе появились интересные строки. Из них следует, что Google работает над так называемой «упрощённой блокировкой». Одним махом будут блокироваться как телефонные звонки, так и текстовые сообщения. Также в коде есть строки для импорта, то есть для доступа к чёрному списку других приложении.

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Пока неизвестно, распространиться ли общий чёрный список на мессенджеры вроде Telegram или Viber, где мошенников также предостаточно. Для такой возможности опцию придётся детально проработать, чтобы можно было в настройках блокировать номер в одних приложениях и разрешать в других.