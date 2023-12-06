Пока говорить о переломном моменте на рынке браузеров РФ слишком рано

Несмотря на несмелые попытки конкурентов, доля браузера Chrome в мировых масштабах не снижается. Microsoft использует не самые честные методы, пытаясь заставить пользователей операционной системы Windows перейти на Edge. Пока такие попытки не способны изменить статус-кво, тогда как все остальные браузеры и вовсе занимают крошечную долю. Судя по всему, бороться с таким мощным игроком, как Google, невозможно, а инновации уже давно не заглядывали на рынок браузеров. В целом, любопытные проекты есть, но авторы не имеют достаточного финансирования, поэтому интересны ограниченному числу пользователей, не превышающему десятой доли одного процента. Похоже, в России всё обстоит немного иначе, ведь на отечественном рынке растёт популярность «Яндекс браузера».

реклама

Согласно информации с ресурса StatCounter, по состоянию на конец ноября доля Chrome на российском рынке составила 49.6%. Аналитики учитывают не только настольную, но и мобильную версию. В сегменте ПК доля Chrome и вовсе опустилась до 45%, тогда как всё большую популярность набирает российский продукт. Приводятся любопытные цифры. Оказывается, по состоянию на ноябрь 2022 года доля Chrome на рынке браузеров РФ составляла в общей сложности 53.9%. Тогда же «Яндекс браузер» заинтересовал всего 18% пользователей, тогда как сегодня 21.75% российских компьютеров и смартфонов работают на отечественном браузере. Что до мирового уровня, то доля Chrome немного снизилась, что в целом некритично. Так, по состоянию на конец ноября 2023 года она составила 62.83%, а годом ранее – 65,86%. Chrome остаётся самым популярным браузером как в России, так и в мире.

Ну а поскольку многие разработчики браузеров осознают сложности конкуренции, то начинают имитировать не только функционал, но и внешний вид. Это позволяет избежать проблем с совместимостью расширений, а также привлечь новых пользователей. Например, в настольной версии браузера Vivaldi был использован поддельный идентификатор Chrome, позволяющий запускать сайты без дополнительных сюрпризов. Статистика популярности браузеров ведётся StatCounter на основе данных счётчиков, установленных на около 1.5 миллиона веб-сайтов. Chrome достиг пика популярности в России в мае 2021 года, удерживая долю в 66.5%. Со временем интерес к продукту Google начал снижаться, а изменения были заметны ещё в 2021 году. Тогда доля Chrome на всех платформах снизилась до 56%, а спад продолжается уже несколько лет. Что до российского браузера, то он достиг пиковой доли в 21.75%. Случилось это впервые за 11 лет существования «Яндекс браузера», первая версия которого была выпущена в октябре 2012 года.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Что любопытно, среди жителей России наблюдается рост популярности браузера Safari от Apple. Данный продукт доступен только на технике яблочной компании, которая покинула отечественный рынок ещё в 2022 году. Ровно 2 года назад доля Safari составляла 10.96%, в ноябре 2022 года достигла 11.27%, а сегодня вышла на отметку 12.54%. А вот браузер Microsoft Edge, входящий в Windows, не вызвал большого интереса у российских пользователей. Так, его доля составила 3% в ноябре 2022 года и сегодня достигает 4.26%. Firefox за этот же период снизил свою долю с 4.26% до 3.34%, в то время как Opera показывает стабильные результаты – 6.8% как год назад, так и сейчас. По мнению аналитиков, чем дольше будут длиться санкции со стороны США, тем всё менее интересным российским пользователям будет Chrome. Пока американская компания не решилась на прямую блокировку своей продукции, но может перейти к крайним мерам в любой момент. А вот случится это или нет, зависит от многих факторов, разбираться в которых мы будем в одном из следующих материалов.