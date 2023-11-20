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Kachka
На продажу выставлен один из двух Рorsche 911 Carrera RSR 3.8: за него просят от $2 до 2,5 млн
Вторая версия машины будет стоить чуть дешевле.

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На предстоящем аукционе Bonhams, назначенном на 25 ноября, будет выставлен уникальный Porsche 911 Carrera RSR 3.8 с предполагаемыми ставками от 2 до 2,5 млн долларов. Этот исключительный автомобиль, созданный в 1993 году, имеет на своем одометре всего 10 км.

Примечательно, что это один из всего двух RSR 3.8 в таком кузове, признанных пригодными к эксплуатации, что придает ему дополнительную уникальность и привлекательность в мире коллекционных автомобилей.

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Аукционисты называют вариант RSR 3.8 зенитом развития Porsche 911 в кузове 964. Появившись на базе Carrera RS с 3,6-литровым двигателем, версия RSR 3.8 отличается более широким кузовом в стиле Turbo и усиленным 3,8-литровым двигателем, развивающим, по официальным данным, от 325 до 350 л.с., а по неофициальным данным, может достигать 375 л.с.

Редкость этой модели еще более усиливает ее привлекательность, поскольку к моменту завершения производства 911 964 было выпущено всего около 50 RSR 3.8. Из них только два автомобиля получили статус Strassenversion, что позволило им передвигаться по обычным дорогам.

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За время своего существования Porsche 911 Carrera RSR 3.8 неоднократно переходил из рук в руки, но ни один из его владельцев так и не вышел на старт. В некоторых местах автомобиль даже сохранил заводское защитное покрытие.

#автомобили #porsche #porsche 911
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