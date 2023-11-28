Это сверхширокий игровой монитор, созданный совместно с Porsche Design, который вдохновлён дизайном Porsche 911.

Компания iF Design раскрыла первые детали о PD49 - изогнутом игровом мониторе, разработанном совместно с AOC и Porsche Design. Сообщается, что прошло более года с момента их последнего сотрудничества, когда был выпущен 27-дюймовый IPS-монитор под названием AGON Pro PD27S. Согласно iF Design, основная цель сотрудничества при создании PD49 заключалась в разработке профессионального игрового монитора для приверженных геймеров, который можно было бы использовать также и в домашних условиях. Этот продукт отвечает всем требованиям амбициозных геймеров, предлагая высокое качество, эксклюзивный дизайн и надежность. Он вдохновлен дизайном Porsche911 и поражает не только своим высококачественным дизайном, но и отличным аппаратным обеспечением. По слухам, AOC PD49 сочетает в себе разрешение 5K и частоту обновления 240 Гц, что, вероятно, относится к разрешению 5120 x 1440, которое обычно обозначается как 5K.

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Согласно информации от TFT Central, панель PD49 имеет кривизну 1000R, однако iF Design не упоминает об этом в своей спецификации. Кроме того, TFT Central указывает, что AOC PD49 использует панель VA, хотя это противоречит данным от Южнокорейского национального агентства радиоисследований (NRRA), которое сертифицировало PD49 как OLED-монитор. Предположительно, это может быть панель на основе QD-OLED от Samsung Display, так как она имеет размер и характеристики, схожие с ранее выпущенным монитором RedMagic Realm, который также обладает яркостью более 1000 нит и тем же разрешением и частотой обновления.