Cybertruck с Porsche на прицепе оказался быстрее Porsche 911. Электрический пикап Tesla выиграл странную гонку драг-рейсинг. Однако возникают некоторые сомнения в итогах соревнования.

Вряд ли какая-либо компания овладела искусством маркетинга так же хорошо, как Tesla. Например, незадолго до выпуска Cybertruck компания для европейского рынка снизила стартовую цену на Model 3 на 6000 евро до 43 990 евро. Модель Y теперь доступна на 9 100 евро дешевле (цена: 44 890 евро). Об этом Tesla сообщила в пресс-релизе. В целом можно сказать, что цены на более дорогие модели не изменились. Все цены уже включают долю производителя в экологическом бонусе, но государственная субсидия в размере 3000 евро пока не учтена. Tesla объяснила снижение цен оптимизацией затрат. Год был неспокойным, но «была достигнута нормализация части инфляции затрат». Эксперты сообщили, что снижении стоимости авто, вероятно, усилит ценовое давление на конкурентов в Китае.

Успехи маркетинга проявились и после презентации Cybertruck. Чтобы добиться так называемого вау-эффекта, Tesla показала на мероприятии видеоролик, призванный продемонстрировать работоспособность электрического пикапа.

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В ролике представлена драг-гонка, в которой Porsche 911 соревнуется с Cybertruck. При этом пикап тянет прицеп с другим Porsche 911. Неудивительно, что пикап с прицепом оставляет 911 позади.

Cybertruck, безусловно, может похвастаться впечатляющими характеристиками двигателя. Но сомнительно, что этого действительно достаточно, чтобы выиграть такую гонку.

Например, Tesla не упомянула дистанцию, на которой проходила гонка. Также нет информации о том, какая версия Porsche 911 конкурировала с Cybertruck. Видео гонки выложила сама компания на YouTube.





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Данные в сравнении



Если бы это была самая слабая версия 911, о которой судя по визуальным характеристикам модели, показанной на видео, идет речь, то на гоночной трассе была Carrera T. В стандартной конфигурации авто будет иметь мощность 385 л.с. (283 кВт). Машина может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Для электрического пикапа Tesla заявляет, что значение разгона до 100 км/ч составляет 2,6 секунды. Это должна быть самая мощная модель Cybertruck, мощность которой в трехмоторной версии составляет 857 л.с. (630 кВт).

Пока неизвестно, сможет ли 3,1-тонный Cybertruck с нагрузкой на прицеп чуть более 1,5 тонны опередить Porsche 911 в драг-рейсинге. Можно предположить, что совсем скоро кто-то воссоздаст такой сценарий.