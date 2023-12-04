Очередное обновление автомобилей Tesla принесло несколько новых функций

Автомобили компании Tesla получили очередные программные обновления, в которых были расширены их возможности. Версии Model 3 и Model S благодаря этому обновлению должны стать безопаснее и проще.

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Приложение под номером 2023.27.12 (или бета-версия 11.4.8.1) предлагает активировать автопилот, потянув за правый рычаг один раз вместо двух, как было прежде. Однако, эту настройку водитель должен выбрать самостоятельно.

Если сделать это и поставить значение автопилота Autosteer, система начинает игнорировать круиз-контроль на основе дорожного трафика. Если выбрать параметр автопилота «Полное самостоятельное вождение», он имеет приоритет над Autosteer и круиз-контролем на основе дорожного трафика. Новая настройка позволяет быстрее перейти на ручное вождение.

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Обновление получила камера в салоне, чтобы следить за невнимательными водителями и выдавать уведомления. Ещё обновление принесло сведения о камерах контроля скорости, причём как стационарных, так и временных. Также есть камера отслеживания красного света. Доступны новые навигационные возможности вроде обхода зон строительства и контроля разворота.