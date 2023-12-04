Собирающимся покупать видеокарты пора начинать волноваться, поскольку за биткоином дорожают и другие криптовалюты

Начав нынешний год на самом дне, при цене менее $17 000 после того, как она достигала $70 000, биткоин подходит к концу года на мажорной ноте. Начавшийся более месяца назад рост продолжается, и на этот раз была достигнута психологически важная отметка в $40 000. В последний раз биткоин стоил столько в апреле 2022 года.

На момент написания новости цена поднималась до уровня $41 745. За последний месяц курс биткоина увеличился на 14%, а с начала года на 140%.

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Поскольку приближается дата подачи трёх спотовых заявок Bitcoin ETF, этот рост может быть только началом. Одна из заявок может быть одобрена 10 января. Такое мнение высказал Джеймс Сейффарт из Bloomberg. Спотовый биткойн-ETF может сделать покупку биткоина более привлекательной для инвесторов, избавив от лишних расходов.

Сообщается, что не так давно компания MicroStrategy приобрела 16 130 BTC на сумму около $593,3 млн по курсу $36 785. Сейчас в распоряжении этой компании находятся 174 530 BTC на сумму $5,28 млрд при средней стоимости покупки $30 252.

Компания K33 Research полагает, что появление биткойн-ETF может привлечь институциональных инвесторов, которые приобретут 100 000 BTC. Естественно, курс криптовалюты после этого вырастет.

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В апреле следующего года вознаграждение за майнинг в очередной раз уменьшится вдвое, что также может увеличить цену биткоина.