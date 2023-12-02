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16 тысяч литров воды тратится на одну транзакцию биткоина
Расход энергии на майнинг биткоина в этом году будет рекордным

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Многие могли слышать о том, что на операции с криптовалютами расходуется много электроэнергии. Однако, не все знают, насколько именно много. В частности, весьма прожорливым оказывается биткоин. Алекс де Врис, эксперт из амстердамского университета, насчитал в этом году расход на добычу биткоина в объёме 2237 гигалитров воды.

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Только в США на майнинг биткоина за год могло быть потрачено 39–120 гигалитров воды. Столько же за такой же промежуток времени потребляет город размером с Вашингтон или 300 тысяч домохозяйств. Падение курса криптовалют немного снизило пыл майнеров, что привело к сокращению расхода воды и энергии. Сейчас его цена опять на подъёме, в результате чего уже в марте нынешнего года потребление энергии от майнинга стала рекордно высоким.

За весь год на добычу биткоина будет потрачено 141,9 ТВт·ч, что примерно на 30% больше расходов в рекордном 2021 году. В том году на биткоин потратили 1600 гигалитров воды, что означает около 16 тысяч литров на одну транзакцию. Это в 6,2 раза больше по сравнению с расходами на операции по банковским картам. Также на криптовалюты энергии тратится заметно больше, чем на обучение и работу нейросетей, популярность которых сейчас на подъёме.

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Сократить энергопотребление можно было бы переводом биткоина на другие механизмы добычи, что случилось с Ethereum, но вряд ли это произойдёт. Консервативный подход считается одной из причин стабильности биткоина и веры в него. Между тем, далеко не все жители планеты имеют доступ к достаточному количеству воды.

#майнинг #криптовалюты
Источник: servernews.ru
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