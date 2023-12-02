За последние шесть месяцев доходы майнеров биткоина (BTC) упали более чем на 30 %, причем в ноябре они заработали примерно на 270 миллионов долларов меньше, чем в октябре

В течение последних полугода доходы майнеров биткоина снизились на более чем 30%, с убытками в ноябре, составившими около 270 миллионов долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Падение обусловлено колебаниями цен на биткоин, жесткой конкуренцией и ростом расходов на электроэнергию.

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Даже при увеличении цены биткоина до 38 000 долларов, доходы майнеров продолжают снижаться. Согласно Banklesstimes, заработок в прошлом месяце составил всего 615,1 миллиона долларов, что на 300 миллионов меньше, чем в январе при цене биткоина ниже 20 000 долларов.

После достижения пика в 918,8 миллиона долларов в начале года, заработок майнеров начал падать. Октябрь стал исключением, когда они получили второй по величине месячный доход в 885 миллионов долларов, нарушив предыдущую тенденцию.

Элис Литэм, аналитик Banklesstimes, подчеркнула, что резкое снижение вызвало интерес и беспокойство в криптовалютном сообществе. Она отметила, что необходимо разобраться в факторах, влияющих на столь значительное падение доходов.

Отчет Banklesstimes выделяет волатильность цены биткоина как один из ключевых факторов. В то время как Galaxy в предыдущем отчете объясняет это "невероятным ростом хэшрейта сети в первой половине года".

Хэшрейт, представляющий количество вычислительных мощностей в секунду, остается высоким, указывая на увеличение энергозатрат для обработки транзакций и поддержания работы сети. По мнению Galaxy, рост хэшрейта связан с улучшением экономики майнинга, избыточным оборудованием на вторичном рынке и подключением новых майнинговых установок.

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Аналитики JPMorgan прогнозируют, что после предстоящего халвинга в апреле 2024 года хэшрейт биткоина снизится на 20%. Они предполагают, что майнеры выведут менее эффективное оборудование, что приведет к потере мощности сети. Кроме того, они считают, что многие майнеры не смогут пережить предстоящий халвинг из-за увеличения затрат на производство.