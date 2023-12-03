3 декабря «цифровое золото» приближается к важной отметке в $40 000. После того, как отставка Чжао вызвала волнения на прошлой неделе, многие инвесторы готовятся к блестящему рывку в конце года

На этой неделе биткоин подскочил до нового годового максимума в $39 800. 3 декабря ведущий актив торгуется на уровне $39 500, что соответствует недельному росту на +2,1%.

График от TradingView





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Объем торгов, составляющий около $20 млрд, показывает, что объем торговли BTC также растет. В то же время индекс страха и жадности, равный 74, подчеркивает бычьи настроения многих инвесторов. В последний раз BTC двигался в подобном темпе 19 месяцев назад, и предстоящий халвинг всегда считался одним из крупнейших криптособытий за всю историю.

Индекс доминирования биткоина является важным индикатором для определения баланса сил между BTC и альтернативными активами. В настоящее время около $772 млрд от общей рыночной капитализации ($1,55 трлн) приходится на инвестиции в BTC. Это соотношение соответствует индексу доминирования BTC в 53,2%.

График от TradingView

Хотя Ethereum на этой неделе движется вниз на -1,9%, ведущий альткоин все еще торгуется выше важной отметки в $2000. 3 декабря цена ETH составляет $2164, что соответствует ежедневному росту на 2,3%. Ethereum имеет на рынке долю по рыночной капитализации в 16,7% ($260 млрд ).

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Помимо топ-20 монет Solana (+3,3% на недельном графике) и Avalanche (+3,2% на недельном графике), на этой неделе хорошо показали себя такие проекты, как Internet Computer (+4,1% на недельном графике), Mantle (+5,5% на недельном графике) Bittensor (+9,0% на недельном графике) и Injective (+17,4% на недельном графике), которые могут привлечь внимание сильным восходящим трендом.