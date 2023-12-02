Производитель официально не стал называть ёмкость аккумулятора своего нового электромобиля Tesla Cybertruck

Анонсировав долгожданную модель автомобиля Cybertruck, компания Tesla назвала некоторые характеристики своего пикапа с мощностью двигателя 845 л.с. и возможностью перевозить вес до без малого 5000 кг.

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При этом, как Apple не любит называть во время анонса ёмкость батарей своих аппаратов iPhone, так и Tesla не стала говорить о ёмкости аккумулятора электромобиля, словно это не имеет значения. К счастью, в интернете хватает образованных людей, которые на основе имеющихся данных способны вычислить примерное значение ёмкости.

Известно, что полноприводный Cybertruck с мощностью двигателя 600 л.с. на одной зарядке способен проехать 340 миль или почти 550 км, расходуя на 100 миль 42,9 кВт*ч электроэнергии. В итоге расчёт полной ёмкости аккумулятора становится делом техники.

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Правда, приходится пойти на кое-какие допущения. Для начала следует предположить, что Tesla применяет методы EPA. В таком случае в качестве ориентира была взята модель Tesla Model Y 2020 года. Расчёты показали, что ёмкость аккумулятора полноприводного Cybertruck находится в диапазоне между 125,0 и 130,0 кВт*ч. Предположительно, столько же получил Cybertruck Cyberbeast с 845 л.с., способный на одной зарядке проехать 515 км. В кузове автомобиля установлен дополнительный аккумулятор, благодаря которым Cybertruck и Cyberbeast становятся способными проехать 556 км и 708 км соответственно.