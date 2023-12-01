Спеши, налетай, по две штуки покупай

Новомодное средство доставки с использованием электрической энергии, придуманное в Tesla для автолюбителей, или иначе Tesla Cybertruck, будут продаваться в России с опциями доставки в самую большую страну мира и полным оформлением, начиная от 12,5 млн. рублей. Такими данными располагает Газета.Ru, имеющая в качестве источника портал Tesla Model Club.

Те кто хочет получить «с пылу с жару» как можно быстрей, стоит сделать заказ прямо сейчас, в ожидании получить свою заветную машину с модной двигательной установкой на АКБ уже в середине третьего квартала будущего года.

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За цветовое решение, отличное от "классического" металлика придется покупателю дополнительно раскошелиться в размере 6500 американских долларов. Зато бортовая сеть авто способна на-гора выдать аж 11,5 кВт. Источник фото: 3dnews.ru





Модель с приводом на все колёса в пакете «Long Range» обойдётся требовательному покупателю в 12,5 млн. рублей. Сюда входят оформление ПТС и СБКТС, доставка и прохождение таможни.





Источник фото: rg.ru





Отгрузки первым счастливчикам стартовали сегодня, когда на праздничном мероприятии, «темой» которого и стали столь долгожданные поставки, обозначили технические характеристики электромобиля в кузове пикап и его цену. Стандартная модель на своей родине продается за 60 990 долларов. Двухмоторная версия поставляется уже за 79 990 долларов. «Самая вкусная» версия, выше которой только горы и российские «Приоры», будет в продаже стоить около 99 990 долларов.





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