В большей степени модель нужна для привлечения клиентов к другой продукции марки.

Отраслевые аналитики уже успели оценить перспективы влияния электрического пикапа Cybertruck на бизнес компании Tesla в ближайшие годы, и призвали инвесторов особо не обольщаться на этот счёт. Аналитики Bernstein ожидают, что в этом году Tesla успеет выпустить только 250 пикапов Cybertruck, а в следующем сможет произвести не более 75 000 экземпляров. Эта оценка заметно уступает тем 125 000 пикапов, на которые рассчитывает сама Tesla. Лишь по итогам 2025 года компания планирует выйти на ежегодный выпуск 250 000 пикапов, но и в этом случае Cybertruck останется одной из самых мелкосерийных моделей марки.

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Источник изображения: Tesla

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По прогнозам экспертов Morgan Stanley, в 2025 году продажи Cybertruck принесут не более 5% выручки Tesla, а прибыли выпуск пикапов на тот момент вообще не будет обеспечивать, хотя при заявленном уровне цен и убыточности можно не опасаться. Так или иначе, существенной финансовой поддержки производство данной модели Tesla в этой пятилетке не обеспечит, а потому компания, по мнению аналитиков Morgan Stanley, может во второй половине десятилетия задуматься о выпуске более традиционных с точки зрения дизайна кроссоверов и пикапов на электротяге. Как считают специалисты Bernstein, компании очень нужна новая массовая модель электромобиля, но появится она в ассортименте предложений Tesla не ранее конца 2025 года.