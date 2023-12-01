Базовый вариант обойдётся покупателям в 60990 долларов, в то время, как самое дорогое трёхмоторное исполнение будет стоить 99990 долларов

В ближайшем будущем ожидается выход трех версий Cybertruck, включая базовую модель с задним приводом, которая будет доступна не ранее 2025 года.

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Цена базовой модели будет равна $60990, данный вариант обеспечивает пробег без подзарядки всего в 250 миль. При условии отсутствия задержек, запуск двухмоторной версии планируется на следующий год. Стоимость последней составит $79990, она сможет развивать скорость до 112 миль в час, ускоряться от 0 до 60 за 4,1 секунды и проезжать 340 миль без подзарядки. Также будет доступен дополнительный комплект, занимающий примерно 1/3 кузова автомобиля, предназначенный для длительных поездок или перевозки тяжелых грузов в горы. Еще в 2024 году планируется выпуск трехмоторной модификации "Cyberbeast", мощностью 845 лошадиных сил и крутящим моментом 10 296 фунт-фут. Цена составит 99990 долларов, максимальная скорость достигнет 130 миль в час, запас хода составит 320 миль, а разгон до 0-60 займет 2,6 секунды. Уточняется, что указанные цены не включают налоги, а компания известна своим преувеличением дальности электромобилей. Несмотря на возможное недовольство ценами и ассортиментом, грузоподъемность Cybertruck в £11 000 была признана положительной.

Во время презентационного мероприятия, посвященного пуленепробиваемому Cybertruck, главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен попытался реабилитироваться за провальное испытание прочности окон в 2019 году, когда металлический шар был брошен в бронированное стекло и оно разбилось.

Cybertruck будет первым автомобилем Tesla с двунаправленной зарядкой, позволяющей заряжать его от другого транспортного средства или использовать аккумулятор для питания электроприборов через 240-вольтовую розетку мощностью до 11,5 кВт.

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Из-за пандемии Tesla, как и другие автопроизводители, столкнулась с множеством проблем. Это привело к задержкам в подготовке производства Cybertruck, которое изначально планировалось на 2021 год. Первый Cybertruck должен был быть доставлен клиентам в летом 2023 года, но сроки дважды были сдвинуты. Tesla намерена производить 250 000 Cybertruck в год, но это станет реальностью только после 2024 года.