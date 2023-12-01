Варианты применения имени пользователя в WhatsApp расширяются

Очередная бета-версия мессенджера WhatsApp на Android показывает, что разработчики продолжают развивать идею использовать имя пользователя. После его первоначального внедрения они хотят дать возможность искать по нему пользователей внутри приложения. Такая возможность появилась в версии Whatsapp 2.23.25.19, хотя участникам программы бета-тестирования она ещё недоступна.

О добавлении имён пользователей в приложении было объявлено не так давно. Они приносят дополнительный уровень конфиденциальности, позволяя избавиться от необходимости давать свой номер телефона для общения в программе. Сейчас в WhatsApp поиск ведётся по номеру телефона. В будущем можно будет искать по имени пользователя.

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Хотя первые упоминания имён пользователей появились ещё в мае, пока неизвестно, когда они доберутся до финальной версии приложения. Тогда можно будет решать, хотите вы создать имя пользователя или обойдётесь без него.

Это напоминает аналогичную возможность в мессенджере Telegram, где можно в любой момент присвоить своей учётной записи имя пользователя, изменить его или удалить. В Telegram эта функциональность появилась в декабре 2020 года. Благодаря этому здесь можно регистрироваться без указания номера телефона.

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WhatsApp в момент появления полагался исключительно на телефонные номера. Со временем функциональность расширялась, в том числе появилась возможность двухфакторной аутентификации с применением адреса электронной почты.