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Популярный мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции чат-бота на основе искусственного интеллекта в бета-версии для iOS. Чат-бот позволит пользователям общаться с WhatsApp посредством голосовых или текстовых сообщений для получения ответов на различные вопросы и запросы.
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Согласно источнику, чат-бот доступен пока только небольшому количеству пользователей WhatsApp beta для iOS через отдельное приложение WhatsApp Shortcut. После запуска приложения пользователи могут задать чат-боту вопрос на английском языке, и чат-бот ответит, используя информацию из веб-источников.
Разработчики WhatsApp позиционируют нового чат-бота как способ предоставить пользователям "быстрый, удобный и приватный способ получения информации". Планируется, что со временем функциональность чат-бота будет расширена.
На данный момент WhatsApp не сообщил о планах широкого развертывания чат-бота. Тестирование в бета-версии позволит компании собрать отзывы пользователей и улучшить работу чат-бота перед полноценным запуском.