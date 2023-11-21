Раньше для процесса проверки пользователям запрашивали только номер телефона, но теперь пользователи смогут подтвердить свою учетную запись как по номеру телефона, так и по электронной почте.

WhatsApp является самым популярным приложением социальных сетей, которое активно используется миллионами пользователей по всему миру, предоставляя им возможность оставаться на связи с друзьями и семьей с помощью широкого спектра функций, включая голосовые и видеосообщения, стикеры, отправку изображений, видео и многое другое. Однако, помимо удобства, компания WhatsApp всегда уделяла большое внимание функциям безопасности, обеспечивая защиту данных и аккаунтов пользователей. В этом контексте стоит отметить введение новой функциональности, предложенной некоторым пользователям бета-версии приложения на iOS, которая заключается в подтверждении учетных записей с использованием персональных адресов электронной почты. В ближайшее время, эта функция будет доступна всем пользователям WhatsApp, предоставляя им дополнительный уровень безопасности и контроля.

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Ранее процесс проверки аккаунта в WhatsApp осуществлялся только посредством номера телефона, но теперь пользователи смогут подтвердить свою учетную запись как с помощью номера телефона, так и путем ввода адреса электронной почты. Важно отметить, что WhatsApp не заменяет номера телефона на адрес электронной почты, это просто дополнительная функция безопасности.

Для подтверждения электронной почты в WhatsApp необходимо выполнить следующие шаги:

1. Откройте настройки в WhatsApp.

2. Перейдите в раздел "Учетная запись".

3. Нажмите на "Адрес электронной почты".

4. Введите свой личный адрес электронной почты.

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5. Следуя дальнейшим инструкциям, введите полученный на адрес электронной почты 6-значный подтверждающий код (OTP).