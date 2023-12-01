Apple экспериментирует с разными размерами кнопок Action на iPhone 16

На этой неделе появилась информация о том, что в следующем году в смартфонах серии iPhone 16 Apple предложит кнопку Action на всех четырёх моделях. Эту кнопку можно настраивать на выполнение определённых действий. Сейчас она есть только в старших моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Если нынешняя кнопка механическая, то новая будет емкостной.

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Эта кнопка сейчас известна под кодовым именем Atlas и её работа напоминает о кнопке Home на старых аппаратах iPhone. Кнопка будет срабатывать при обнаружении изменения давления. Таким же образом будет работать новая кнопка Capture, хотя её функциональность пока неизвестна. Ещё кнопкой Action будет предлагаться на iPhone SE 4, который ожидается в 2024 или 2025 годах. Из этого следует, что Apple не планирует выпускать аппараты iPhone с отдельным выключателем звука.

Также Apple проводит эксперименты с разным размером кнопки Action следующего поколения. Один из вариантов не только больше нынешней кнопки, но и имеет размер кнопки громкости на iPhone 15 Pro. Новую кнопку видели на нескольких прототипах iPhone 16 и в документации к ним.

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Сейчас на iPhone 15 кнопка Action выполняет такие действия, как включение беззвучного режима звонка и оповещений, активация фонарика, запуск приложения камеры, активирует действия из приложения Shortcuts, создание голосовых заметок и некоторые другие.