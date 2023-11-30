Apple пока не предлагала такую ​​настройку для изменения звука уведомлений по умолчанию, но ожидается, что это изменится в iOS 17.2

Apple наконец представила новую версию операционной системы iOS 17, несколько дней до запуска своего флагманского смартфона iPhone 15. В свете нескольких неполадок, вызванных предыдущими обновлениями, iOS 17.2 обещает не только исправления, но и внедрение новых функций.

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Одной из самых ожидаемых нововведений в iOS 17.2 будет возможность настраивать уведомления по умолчанию. По информации, эта функция вероятно будет внедрена в конце текущего года. Пользователи в бета-версии уже могут изменять уведомления по умолчанию, настраивая их в разделе "Звуки и звуковые эффекты". Можно выбрать звук для всех входящих уведомлений, за исключением смс, почтовых уведомлений и уведомлений календаря, которые предусматривают возможность индивидуальной настройки.

Компания Apple прежде не предоставляла таких настроек, позволяющих изменять звуковые уведомления по умолчанию, но с появлением iOS 17.2 ситуация изменится. Это обновление придется по вкусу тем, кто всегда желал выбрать собственный мелодичный звук уведомлений.

iOS 17 - это бесплатное обновление для последних моделей iPhone, начиная с iPhone XS. Оно является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей версией iOS 16.

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В рамках грядущего обновления iOS 17.2 также ожидается выпуск нового приложения для всех пользователей iPhone - "Журнала". Оно представляет собой своего рода цифровой дневник, в котором можно записывать свои мысли, наблюдения и впечатления. Кроме того, можно будет добавлять туда медиафайлы и многое другое.