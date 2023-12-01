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Madarator
Apple представит самый большой телефон в своей истории iPhone 16 Pro Max в следующем году
Телефоны-лопаты пока что выходить из моды не собираются

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   Самый большой смартфон, который когда-либо был представлен компанией из Купертино, станет новый iPhone 16 Pro Max.

   Девайсы будущих моделей от яблочных представителей высоких технологий обзаведутся увеличенными дисплеями. Так «Прошка» выйдет с 6.3-дюймовым экраном, а уже более старшая модель в лице «Pro Max» проапгрейдится до невероятных .9-дюймов. Текущая модель iPhone 15 Pro Max меньше на 0,2 дюйма с размером видимой области в 6,7 дюймов.

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   Результатом «гигантомахии» будет возросший вес передовых смартфонных образцов, но Apple, как компания, тщательно следящая за имиджем не только самой продвинутой в «железном мире» сотовых телефонов, но и самой стильной корпорации, постарается оставить толщину грядущих флагманов точно такой же, как и в предыдущем поколении, сообщили на 9to5Mac всезнающие инсайдеры.


Источник фото: forbes


   Что интересно, рост размеров экранного пространства в продукции из Купертино наблюдается впервые с 2020 года, когда съели «растишки» iPhone 12 моделей Pro и Pro Max.

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  Вместе с тем неплохо бы инженерам из Америки, трудящимися над будущим релизом, за которым вновь выстроятся бесконечные очереди в яблочные бутики, не забегать вперёд, а попытаться устранить «пробелы» в охлаждении текущих моделей, которые греются не хуже радиаторов для отопления. Да и неплохо бы разобраться с постоянным выходом из строя чипа беспроводных коммуникаций, переходящего в положение абсолютно неработоспособен после зарядки в BMW новых линеек.

#iphone #iphone 16 #iphone 16 pro max
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