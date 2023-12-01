При проблемах с речью на Android можно будет воспользоваться преобразованием текста в речь

У компании Samsung в прошлом году появилась функциональная возможность под названием Bixby Text Call. На смартфонах южнокорейского производителя во время телефонных звонков можно было набирать текст, который превращался в речь, которую слышал собеседник. Данная функциональность может помочь людям с проблемами с речью.

реклама

Такая же возможность появилась в системе Apple iOS 17. Теперь её решила позаимствовать и Google для чистой версии Android. Пока неизвестно, будут ли у этой функциональной возможности какие-либо региональные ограничения. Логично предположить, что английский язык поддерживается точно, но про остальные ничего не сообщается. Также неизвестно, будет ли это работать на всех Android-смартфонах или на определённых моделях, которые отвечают каким-либо системным требованиям. Известно только, что такая возможность не ограничена исключительно смартфонами Pixel.