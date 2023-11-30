Пара уже много лет работает над созданием высококлассных аудиотехнологий.

Когда речь заходит о создании совершенно бесподобной системы домашних кинотеатров, аудио играет решающую роль. И если вы когда-нибудь заглядывали в эту тему, то наверняка хорошо знаете о технологии Dolby Atmos.

Если нет, позвольте вкратце рассказать вам об этом. По сути, технология направлена на создание всеобъемлющего звукового купола вокруг слушателя. Этого можно добиться с помощью старых добрых многоколоночных систем, но в последние годы дизайнеры также добиваются этого с помощью более традиционных саундбаров и колонок.

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Dolby Labs

Это действительно фантастика в использовании. Общее впечатление от прослушивания просто невероятное, звуки словно возникают вокруг вас, как будто вы находитесь в центре кадра, который смотрите.

Теперь Samsung и Google сотрудничают над новой технологией, которая будет конкурировать с этим сервисом. Ладно, новая - это, пожалуй, мягко сказано: на самом деле они работают над этим проектом с 2020 года. Но в новом интервью на сайте Samsung рассказывается о том, что может представлять собой эта технология.

Согласно этому отчету, есть три основные функции, которые составляют технологию - вертикальное аудио, анализ сцен на основе ИИ и настраиваемое пользователем аудио. Вертикальное аудио - это идея о том, что звук может обволакивать пользователя: в интервью на сайте Samsung ВуХьюн Нам из команды визуальных технологий Samsung Research описал, например, звук пролетающих над головой птиц.

Обе компании назвали свою технологию Immersive Audio Model and Formats, или IAMF. Это не самое привлекательное название, но дело не в том, как она называется, а в том, что она может делать.

Это, безусловно, интересная разработка. Многие будут сомневаться, нужна ли эта технология потребителям, когда существуют аналогичные альтернативы, но Samsung и Google наверняка найдут в ней необходимость. В любом случае, если технология работает эффективно, она может предложить еще один вариант, чтобы донести этот вид технологии до большего числа пользователей.

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Поскольку выставка CES 2024 уже не за горами, есть все шансы, что это устройство будет представлено на ней. Ну а мы будем следить за дальнейшим развитием событий.