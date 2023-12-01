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Gorovic
Новое обновление Android - от экранных эффектов до настраиваемых «пузырей» понравится всем
Android и Google Messages только что получили множество полезных и увлекательных обновлений.

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Google продвигает свое приложение Google Messages, продвигая при этом протокол обмена сообщениями RCS в качестве альтернативы SMS и MMS. И, похоже, преимущества лучшего шифрования и качества жизни победили скептиков: по данным Google, сейчас в "Сообщениях" с включенным RCS работает 1 миллиард активных пользователей.

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В честь этого Google добавляет в Messages более полудюжины новых функций, которые дают пользователям новые возможности для общения. Между тем, дополнительные обновления Android, анонсированные 30 ноября, добавляют функции доступности и новые возможности WearOS. Ниже представлены  некоторые из основных нововведений в Google Сообщениях и Android.


Новые реакции и эмодзи

Первое новое дополнение - это функция, которую Google назвал "фотомодзи", она позволяет превращать ваши изображения в реакцию с помощью искусственного интеллекта. Вы выбираете фотографию, хранящуюся на вашем телефоне, и нажимаете на нее, чтобы превратить в фотомодзи, которые затем можно поместить в чат в качестве реакции как и обычные эмодзи. Для хранения созданных вами фотомодзи для удобства предусмотрена отдельная папка.


Также в обновлении для Android появились новые комбинации стикеров Emoji Kitchen, позволяющие использовать Gboard для смешивания и комбинирования различных эмодзи, которыми можно поделиться с друзьями.


Эмоции с помощью голосовых настроений

Голосовые настроения - еще одна функция, появившаяся в Google Сообщениях, с помощью которой привносится визуальный элемент в голосовые сообщения. При записи голосового сообщения вы можете выбрать одну из девяти различных эмоций, чтобы добавить визуальные эффекты и цветовое кодирование, соответствующие вашему настроению.

Кроме того, в Google Сообщениях появились анимированные эмодзи. В примере ниже можно увидеть эмодзи который крутится, чтобы еще больше подчеркнуть эмоции в сообщении.


Экранные эффекты и пузырьки

Еще одно интересное дополнение Google Messages - экранные эффекты. Они становятся активны при отправке определенных сообщений. Например, если набрать "Идет снег", то на экране телефона того, с кем вы общаетесь, появится анимированный снег. Google утверждает, что существует более 15 фраз, которые будут вызывать различные анимированные эффекты на экране.

Если это кажется вам чересчур "приторным" и не подходящим в беседе, есть и более скромный способ персонализировать беседу. Новая функция пользовательских пузырьков позволяет задать цвет и фон пузырьков для каждой беседы. Вы можете выбрать несколько цветов для каждого чата и больше не ограничиваться только синим или зеленым.


Также в Android появилось несколько новых возможностей, связанных с улучшением доступности различных функций. В функции TalkBack Google планирует задействовать искусственный интеллект для создания описаний изображений, что поможет людям с ослабленным зрением узнать содержание фотографий и графики.

В то же время живые субтитры будут поддерживать больше языков, что поможет в решении таких задач, как телефонные звонки. Кроме того, вы сможете отвечать на телефонные звонки, просто отправляя СМС с ответом, который затем будет зачитываться вслух.

Другие изменения в Android, о которых было объявлено сегодня, в основном касаются устройств WearOS. Вы сможете управлять "умным домом" с помощью часов WearOS, а также устанавливать статус Google Home с "Дома" на "Далеко" прямо с экрана часов. Google также добавляет возможность запуска маршрутов Assistant с часов с помощью голосовой команды, а ярлык Assistant At a Glance на циферблате часов обеспечивает быстрый доступ к таким функциям, как оповещения о погоде и напоминания о событиях.

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Новые функции чата Google пока находятся в бета-версии, но пользоваться ими можно уже сегодня. Остальные функции будут внедряться в течение ближайших недель.

#android #google messages
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