В России продали смартфонов больше, чем в 2021 году

Издание «Известия» сообщает, что в уходящем году в России установлен рекорд по количеству проданных смартфонов. Этому не помешали санкции и уход с рынка ряда компаний. За 11 месяцев было куплено 27 млн смартфонов, что превосходит показатель двухлетней давности. Поскольку декабрь всегда отличается максимальными продажами, по итогам года значение может вырасти до 34 млн, что станет историческим рекордом. Отложенный спрос считается одной из причин.

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Для сравнения, в 2022 году за 11 месяцев продали 21 млн смартфонов, а годом ранее 26 млн. Эльдар Муртазин ведёт подсчёт с учётом серого ввоза и говорит о продаже 31,5 млн аппаратов за 11 месяцев, как и в рекордном 2021 году. По итогам года результат может составлять 33,5–34 млн.

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Аналитики считают, что росту способствует агрессивная политика продвижения китайских смартфонов, которые активно занимают места ушедших с рынка компании. Также свой вклад вносит увеличение зоны охвата высокоскоростного мобильного интернета. В нынешнем году «Ростелеком» поставил 2832 базовые станции стандарта LTE, что могло вызвать у некоторых пользователей желание приобрести более современный смартфон. Наконец, растёт объём международного трафика, большая доля которого также приходится на смартфоны. По объёму трафика лидирует YouTube, также немало приходится на мессенджер Telegram.