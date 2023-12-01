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СтарыйДед
Red Magic 9 Pro+ становится самым производительным флагманским телефоном согласно рейтингу AnTuTu
При этом Realme GT Neo 5 SE стал самым производительным субфлагманским устройством.

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За последние несколько лет индустрия смартфонов претерпела значительные изменения. Современный потребитель при выборе смартфона больше не обращает внимание только на внешний вид и качество камеры, но также учитывает объем памяти, производительность и возможности аккумулятора устройства. Поэтому рейтинги AnTuTu стали незаменимым ориентиром для определения производительности новых смартфонов. Ежемесячно AnTuTu публикует список наиболее эффективных флагманских и субфлагманских устройств, чтобы помочь пользователям в выборе. И вот недавно AnTuTu представила список из 10 лучших флагманских устройств в Китае на основе их производительности в ноябре 2023 года. 

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По данным, перечисленным выше, Red Magic 9 Pro+ занимает первое место благодаря использованию процессора Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство получило 2188631 балл, что является самым высоким показателем. Сразу после него идёт Vivo X100 с процессором Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилищем, набравший 2184153 балла. За ним следуют iQOO12, iQOO 12 Pro, Vivo X100 Pro, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, iQOO 11S, OnePlus Ace 2 Pro и Vivo X90 Pro+.

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Кроме этого, AnTuTu опубликовала рейтинг некоторых субфлагманских устройств, основанный на их производительности в ноябре 2023 года в Китае. На первой позиции находится Realme GT 5 Neo SE на базе Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилищем, получивший 1166334 балла. Сразу после него располагается Redmi Note 12 Turbo с чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилищем. Следующие места занимают Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Vivo S17 Pro, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi Civi 3, Redmi K60E и OnePlus Ace Racing EditionEdition соответственно.

#xiaomi #realme #vivo #смартфон 2023 #смартфон 2024 #смартфон antutu
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