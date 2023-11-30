GeForce RTX 3060 будет конкурировать с AMD RX 6750 GRE

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 относится уже к прошлому поколению, причём к нижней его половине. Несмотря на это, производитель не собирается пока прекращать производство этой карты, поскольку верит в её способность конкурировать с предложениями AMD.

Данная модель популярна среди геймеров, о чём неоднократно говорила ежемесячная статистика игровой платформы Steam. Поначалу Nvidia собиралась отказаться от неё и продавать только выпущенную летом RTX 4060. Действия AMD заставили Nvidia передумать. Появление видеокарт RX 6750 GRE вдохнуло новую жизнь в GeForce RTX 3060.

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Выбор в пользу именно этой карты был сделан из-за её цены в Китае, где она стоит в районе 2000 юаней. Упомянутый выше рейтинг Steam показывает, что карта популярна по всему миру.

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AMD Radeon RX 6750 GRE в Китае стоит около 2219-2379 юаней. Данная модель имеет превосходство над GeForce RTX 4060 Ti в плане растеризации и большего объёма видеопамяти, на что Nvidia ответить пока нечем. Остаётся снижать цену на старые карты. Рассчитывать на снижение стоимости можно к новогодним праздникам. Также в этом ценовом сегменте в Китае популярна карта Intel Arc A750, пишет wccftech.