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Nvidia готовит ответ на ограничения по продажам своих графических процессоров в Китае. В связи с последними санкциями, Nvidia разрабатывает адаптированную версию своего продукта — RTX 4090 "D". Эта карта будет тщательно обрезана до уровня, который соответствует требованиям новых ограничений.
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Слухи о новой версии появились после того, как AMD стала лидером в Китае с продажами своих видеокарт Radeon RX 7900. По данным из Азии, эти карты пользуются большим спросом, и из-за неожиданно высокого интереса со стороны потребителей, AMD столкнулась с проблемами в поставках. Сообщается, что эта нехватка может затянуться и в первый квартал 2024 года.
Появление слухов о новой версии Nvidia RTX 4090 "D" может быть попыткой компании ответить на успешное представление AMD на китайском рынке. Это также подчеркивает, что Nvidia не намерена уходить из Китая и готова адаптироваться к изменяющимся условиям.
Интересно, что генеральный директор Nvidia, Дженсен Хуанг, подчеркнул, что компания собирается адаптироваться к регулированиям и продолжит вести бизнес в Китае. Он признал важность регулирования национальной безопасности и конкурентоспособности, указав на значительный китайский рынок и множество местных компаний, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта.