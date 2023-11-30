Решения Amazon пока не смогут составить ей серьёзной конкуренции.

Хотя финансовый директор NVIDIA на этой неделе выступала на конференциях для инвесторов UBS и Wells Fargo, свои выводы по итогам её комментариев смогли сделать и аналитики Citi, которые утверждают, что в ближайшие два или три года компания сможет контролировать более 90% рынка ускорителей для систем искусственного интеллекта. Даже появление на рынке конкурирующих решений Amazon в виде процессоров собственной разработки не позволит соперникам NVIDIA переломить тенденцию, по мнению экспертов Citi.

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Источник изображения: NVIDIA

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Во-первых, NVIDIA опирается на большой опыт и экосистему CUDA, которая на протяжении многих лет используется разработчиками специализированного ПО. Во-вторых, решения NVIDIA не привязаны к какому-то конкретному провайдеру облачных услуг. Клиенты могут выбирать провайдера с более низкими услугами или более развитым технологически сервисом. Наконец, сотрудничество с NVIDIA в какой-то мере обеспечивает надёжность и высокий уровень производительности создаваемых систем, поэтому конкурентам придётся с трудом отвоёвывать себе место на рынке.