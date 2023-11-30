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Zelikman
Дженсен Хуанг раскрыл, с какими проблемами ему приходилось сталкиваться, работая в Nvidia
Конкуренция на рынке высоких технологий мотивирует его ежедневно со всей душой вкладываться в работу

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  Дженсен Хуанг недавно поделился своими мыслями о проблемах, с которыми столкнулась компания Nvidia в прошлом, и о том, как они повлияли на его восприятие будущего. Он признался в этом во время саммита New York Times DealBook 2023, где ведущий Эндрю Соркин задал Хуангу вопрос о его стратегии сохранения компании на плаву.

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  В 1995 году Nvidia столкнулась с трудностями после провала своего первого чипа NV1 на коммерческом рынке. Это привело к финансовым проблемам и принудило компанию сократить большую часть своего персонала и переехать в офис меньших размеров. С тех пор Nvidia сталкивалась с другими серьезными проблемами, но сумела преодолеть их. Хуанг отметил, что опыт строительства компании с нуля и преодоления финансовых трудностей не оставил его равнодушным. Он подчеркнул, что это чувство всегда присутствует у него и немного влияет на его настроение. Однако, несмотря на все трудности, Хуанг продолжает управлять Nvidia и старается сохранить ее лидерство в индустрии.

  Дженсен также обратил внимание на конкурентов Nvidia, включая AMD, Apple и Intel. Он заявил, что не считает, что они пытаются вытеснить его из бизнеса, но признал, что понимает, что конкуренция существует и они могут попытаться укрепить свои позиции на рынке. Тем не менее, он подчеркнул, что живет в состоянии надежды и отчаяния, и эти эмоции побуждают его к лучшей работе.

  Несмотря на свои достижения, появление на обложке журнала Time и вхождение в число самых влиятельных людей года, а также в число богатейших людей мира, Хуанг признался, что не всегда чувствует себя уверенным и гордым. Он подчеркнул, постоянное беспокойство о будущем компании помогает ему оставаться сосредоточенным и продолжать работать наилучшим образом. Хуан также отметил, что управление Nvidia оказалось более сложным, чем он себе представлял. Он признал, что если бы мог вернуть время назад, то не стал бы повторно заниматься этой ролью. Тем не менее, она приносит ему радость, особенно когда он ощущает, что спасает компанию от опасности.

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  Недавно стало известно о текущем состоянии другого соучредителя Nvidia Кертиса Прайма, который принял решение проживать "автономным" филантропическим образом жизни. По оценкам, его состояние могло бы составить около 70 миллиардов долларов, если бы он сохранял свои акции Nvidia. Прайм остается верным своим принципам и страстью к написанию манифестов о спасении земли.

#видеокарты #дженсен хуанг #компания
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