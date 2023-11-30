Meizu 21 получил светодиодное кольцо вокруг одной из камер

В четверг в Китае было проведено мероприятие Meizu Unbounded Ecological Conference. Среди прочего производитель анонсировал здесь свой флагманский смартфон под названием Meizu 21.

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Дизайн остался по большей части неизменным по сравнению со смартфоном предыдущего поколения. Аппарат получил плоскую рамку и по своему внешнему виду напоминает Galaxy S и iPhone. Весит он 198 г, а толщина корпуса у него 7,9 мм. Вокруг одной из камер разместили светодиодную подсветку в форме кольца для отображения уведомлений и некоторых других действий.

Смартфон работает на самом современном процессоре Snapdragon 8 Gen 3, использует оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Площадь охлаждающего отсека составляет 37345 мм².

Спереди находится плоская панель OLED размером 6,55 дюйма производства Samsung Display. Разрешение у неё 2340 x 1080, поддерживается стандарт HDR10+, частота 120 Гц, ШИМ-регулирование яркости с частотой 1920 Гц и пиковая яркость 1800 нит.

Спереди находится камера Samsung S5KJD1 32 Мп. Сзади камер три с основной Samsung S5KHP3 с разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией. Есть сверхширокоугольная камера Samsung S5K3L6 12 Мп и сенсор глубины Samsung S5K5E9 5 Мп.

Установлена система Android 14 с оболочкой Flyme 10.5 и виртуальным ассистентом Aicy на основе GPT. Корпус имеет стандарт защиты IP54, два стереодинамика, сканер отпечатков под экраном, возможность установить две SIM-карты, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS, NFC. Ёмкость батареи составляет 4800 мАч, а мощность проводной зарядки 80 Вт.

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Минимальная конфигурация 8/256 ГБ в Китае стоит 3399 юаней. 12/256 ГБ оценили в 3699 юаней, 12/512 ГБ в 3999 юаней. Доступны чёрный, фиолетовый, зелёный и белый цветовые варианты, сообщает Gizmochina.