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Meizu, один из ведущих китайских производителей смартфонов, готовит выпуск своей новой 21-й серии флагманских устройств. Недавно бренд представил будущий смартфон Meizu 21, в котором будет использоваться плоский дисплей Samsung с диагональю 6,55 дюйма. Официально подтверждено, что этот флагман будет иметь тонкие симметричные рамки вокруг экрана, которые будут иметь всего 1,74 мм толщиной, что станет самым узким в мире дисплеем с четырехугольной рамкой.
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Сегодня, 15 ноября 2023 года, стартует предварительное бронирование двух моделей из серии Meizu 21 в Китае в 22:00 по местному времени. Заинтересованные клиенты смогут оформить предварительный заказ, заплатив всего 1 юань. Официальная дата запуска пока не объявлена, но тизеры и предварительное бронирование указывают на то, что предстоящие устройства могут дебютировать в этом месяце, в ноябре, или, может быть в декабре 2023 года. Несколько дней ранее смартфон Meizu 21 также был сертифицирован органом 3C Китая, что снова указывает на скорый запуск.
Говоря об ожидаемых характеристиках стандартного смартфона Meizu 21, устройство, скорее всего, будет оснащено новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и, вероятно, будет иметь аккумулятор емкостью 4800 мА*ч. Сертификация 3C также подтвердила, что смартфон поддерживает функцию быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт.