Рамки будут иметь толщину всего 1,74 мм, что станет самым узким в мире дисплеем с четырехугольной рамкой.

Meizu, один из ведущих китайских производителей смартфонов, готовит выпуск своей новой 21-й серии флагманских устройств. Недавно бренд представил будущий смартфон Meizu 21, в котором будет использоваться плоский дисплей Samsung с диагональю 6,55 дюйма. Официально подтверждено, что этот флагман будет иметь тонкие симметричные рамки вокруг экрана, которые будут иметь всего 1,74 мм толщиной, что станет самым узким в мире дисплеем с четырехугольной рамкой.

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Сегодня, 15 ноября 2023 года, стартует предварительное бронирование двух моделей из серии Meizu 21 в Китае в 22:00 по местному времени. Заинтересованные клиенты смогут оформить предварительный заказ, заплатив всего 1 юань. Официальная дата запуска пока не объявлена, но тизеры и предварительное бронирование указывают на то, что предстоящие устройства могут дебютировать в этом месяце, в ноябре, или, может быть в декабре 2023 года. Несколько дней ранее смартфон Meizu 21 также был сертифицирован органом 3C Китая, что снова указывает на скорый запуск.

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Говоря об ожидаемых характеристиках стандартного смартфона Meizu 21, устройство, скорее всего, будет оснащено новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и, вероятно, будет иметь аккумулятор емкостью 4800 мА*ч. Сертификация 3C также подтвердила, что смартфон поддерживает функцию быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт.