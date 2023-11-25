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30 ноября в Китае будет анонсирован флагманский смартфон Meizu 21 на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Недавно производитель показал дизайн передней стороны устройства, а теперь выпущены тизеры с указанием разрешения дисплея и ёмкости батареи.
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На этом аппарате установлен экран Samsung AMOLED с диагональю 6,55 дюйма. Разрешение экрана составляет 1.5K и поддерживается ШИМ-регулирование яркости 1920 Гц. Сертификат SGS указывает на отсутствие лишнего мерцания и излучения синего света. Вокруг экрана располагаются узкие рамки шириной 1,74 мм.
Хотя процессор Snapdragon 8 Gen 3 войдёт в состав много каких смартфонов, в данном случае обещана повышенная производительность благодаря поддержке искусственного интеллекта OneMind 10.5. Он должен отвечать за оптимизацию взаимодействия устройства с пользователем.
Что касается ёмкости батареи, она составит 4800 мАч. Благодаря ИИ и экономичному экрану Samsung аппарат проработал 8,2 часа в так называемом режиме экстремальной выносливости. Это тест, который симулирует максимальные нагрузки на полностью заряженный аппарат. Meizu говорит о превосходстве над конкурентами с аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, которые показали результаты 7,4 часа.
Сертификация в организации 3C ранее показала использование быстрой зарядки с мощностью 80 Вт, сообщает Gizmochina.