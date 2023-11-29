На компьютерах благодаря Samsung становится ещё на один браузер больше

Хотя браузер Google Chrome пользуется наибольшим спросом на мобильных устройствах под управлением Android и на Windows-компьютерах, альтернативных предложений также хватает. На смартфонах и планшетах Samsung есть собственный браузер этого производителя, который можно установить на устройства других компаний. Теперь этот браузер доступен на компьютерах под управлением последних версий Windows. Установить его можно из магазина Microsoft Store.

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Браузер Samsung является хорошим вариантом для тех, кто не слишком сильно привязан к экосистеме приложений, расширений и учётных записей Google, но у кого при этом есть устройства Samsung. На Windows браузер доступен бесплатно. Неудобством является необходимость скачивать дополнительное приложение, чтобы зайти в учётную запись Samsung в браузере.

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По структуре браузер Samsung Internet похож на Google Chrome. Закладки и адресная строка находятся наверху, сбоку есть раздел закладок, расширений, параметры аккаунта и настройки также находятся в привычном месте. Если нажать правой кнопкой мыши по вкладке, можно группировать их, как в современных версиях Chrome. Даже в магазине на странице браузера Samsung размещается изображение Chrome, что ставит под сомнение оригинальность браузера южнокорейского разработчика, пишет 9to5google.