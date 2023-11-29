Обновление One UI 6 принесет множество новых функций, но также якобы удалит одну, которая является критически важной

Новейшая операционная система Samsung для телефонов Galaxy была с благодарностью принята большинством владельцев, однако некоторые из них выразили беспокойство по поводу очевидного удаления одной из важных функций.

Сообщается, что в обновлении Samsung One UI 6, которое основано на Android 14, отсутствует технология сдвига пикселей, которая была основной для всех выпусков ОС на протяжении многих лет.

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Это важно, поскольку телефоны Galaxy с OLED-дисплеями, такие как Samsung Galaxy S23, могут пострадать от выгорания экрана, если оставить его включенным слишком надолго.

Сдвиг пикселей также используется в OLED-мониторах и телевизорах. По сути, она незаметно перемещает пиксели на экране, чтобы каждый пиксель регулярно обновлялся и не переключался на один и тот же цвет или яркость слишком долго. Это огромное оружие в борьбе с выгоранием экрана.

Однако, по данным SamMobile, некоторые пользователи сообщают, что эта функция пропала после загрузки последней версии системного ПО.

О проблеме впервые написал на Reddit пользователь Dragosslash, а затем ее подтвердили другие пользователи форума. Похоже, что в One UI 5 от Samsung все еще есть функция сдвига пикселей.

Конечно, сдвиг пикселей сам по себе не предотвратит выгорание, но и его отсутствие не гарантирует, что вы его не испытаете. Все зависит от того, как долго вы пользуетесь телефоном и какие строки состояния или статичные элементы присутствуют во время сеанса.

Вполне вероятно, что в данный момент Samsung работает над исправлением ситуации, поскольку мы не можем предположить, что удаление технологии было сделано специально.

Обновление One UI 6 было выпущено месяц назад для ряда последних телефонов Samsung.

В ближайшие недели и месяцы оно будет распространяться и на более старые телефоны, а завершение схемы обновления ожидается к февралю 2024 года.

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Если ваш телефон оснащен OLED-дисплеем, возможно, вам придется подождать немного дольше. Надеемся, что к тому времени будет доступна исправленная версия.