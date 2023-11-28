Будущие хранилища могут сделать алгоритмы ИИ быстрее

Смартфоны на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 умеют локально обрабатывать большие языковые модели, на что раньше были способны только значительно более крупные вычислительные устройства. Однако, системных ресурсов всё равно требуется много. Это относится не только к вычислительной мощности, но и к объёму оперативной памяти и хранилища. Ранее сообщалось, что для работы больших языковых моделей могут потребоваться смартфоны с объёмом памяти от 20 ГБ. Теперь появилась новость о том, что Samsung работает над обновлённым стандартом хранилища UFS 4.0 с оптимизацией для приложений искусственного интеллекта.

Какой именно объём хранилища потребуется для ИИ, пока сложно сказать. Инсайдер Revegnus со ссылкой на старшего научного сотрудника провайдера Omdia Ён Сын Хуна говорит, что в 2024 году за счёт интеграции ИИ в смартфоны объём хранилища у них будет увеличен. На операции, как и на обучение и логические выводы, потребуется не менее 15% объёма хранилища.

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Уже есть аппараты iPhone с объёмом встроенного хранилища 1 ТБ. Встречаются такие смартфоны и на Android, хотя обычно покупатели приобретают более дешёвые варианты с меньшим объёмом хранилища. Для работы с ИИ может потребоваться приобретать вариант с хранилищем 512 ГБ, 15% от которого составляет 76,8 ГБ. Естественно, расход хранилища у каждого пользователя будет свой, в зависимости от его запросов к ИИ.

Samsung в будущих вариантах хранилища может применить алгоритмы сжатие, чтобы приложения ИИ занимали меньше места. Про повышение скорости чтения и записи в новой версии UFS 4.0 пока не говорится, хотя это тоже не помешало бы.

Недавно Samsung подала заявку на регистрацию торговых знаков «AI Phone» и «AI Smartphone». Не исключено, что уже скоро аппараты Galaxy S24 могут стать первыми на основе обновлённого варианта UFS 4.0, пишет wccftech.

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