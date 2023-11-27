В интернете в «Чёрную пятницу» совершили покупок почти на $10 млрд

Вселяя в производителей и продавцов надежду, «Чёрную пятницу» в этом году принесла сумму в $9,8 млрд. Это рекордное значение, которое с прошлого года выросло на 7,5%. Больше половины покупок совершено с мобильных устройств, что говорит об импульсивности принятия решений.

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Всё это сообщается в исследовании компании Adobe. В период с 1 по 24 ноября в США умещаются День ветеранов, канун Дня благодарения, День Благодарения и «Чёрная пятница». В электронных магазинах в эти дни потратили $86,6 млрд.

От почти $10 млрд за «Чёрную пятницу» $5,3 млрд пришлось на цифровые покупки. Если смотреть на весь праздничный период, с мобильных устройств покупки выполняли в 49,42% случаев.

В минувшие годы нередко можно было наблюдать картины давки людей в очередях, когда они торопились приобрести товары со скидками. Пандемия отучила покупателей толпиться, и они всё чаще предпочитают совершать покупки в интернете.

Статистика MasterCard говорит, что доходы от покупок в реальных магазинах увеличились за год всего на 1%. Доходы от продаж в интернет-магазинах выросли на 8,5%.

С учётом сегодняшнего Киберпонедельника прогнозируется, что до конца года общие траты в интернет-магазинах вырастут до $221,8 млрд. В прошлом году это значение составляло $210 млрд, в позапрошлом $205 млрд.

С одной стороны, это хорошие новости для экономики и бизнеса. С другой стороны, всё чаще средства расходуют в рамках программы «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL). В этом году в ней потратили $6,5 млрд за все праздники и $79 млн в рамках «Чёрной пятницы», что означает рост на 47%.

Статистика Adobe сформировалась благодаря триллиону посещений пользователей сайтов розничных магазинов в США, рассмотрению 18 категорий продуктов и 100 млн товаров.

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В Киберпонедельник ожидаются расходы на онлайн-покупки на сумму $12 млн, пишет Techspot.