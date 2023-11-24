Названы самые популярные схемы обмана в «черную пятницу»

Эксперты из "Лаборатории Касперского" предостерегают: в эпоху "Черной Пятницы" виртуальные угрозы оказываются более реальными, чем кажется. Подробный отчет компании раскрывает, что за первые десять месяцев 2023 года в сфере онлайн-шопинга было выявлено более 13 миллионов фишинговых атак.

реклама

В центре внимания – фишинг и скам, которые продолжают быть основными тактиками кибермошенников. Интересно, что 43,5% поддельных атак маскировались под платформы электронной коммерции, обманывая доверчивых покупателей.

Отчет также отмечает взрывное увеличение числа доменов, содержащих фразу "Черная Пятница", утроенное с октября текущего года. От полностью выдуманных магазинов до реалистичных копий известных площадок – мошеннические схемы приобретают разнообразные формы.

Важно отметить, что в фокусе злоумышленников – не только обычные потребители, но и геймеры, особенно те, кто стремится воспользоваться выгодой на игровые консоли. За десять месяцев мошенники осуществили 2,8 миллиона фишинговых атак, затрагивающих продукцию "яблочного" бренда.

Ольга Свистунова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского", подчеркивает, что в период акций мошенники весьма изобретательны, предлагая от списывания денег до поддельных онлайн-магазинов и вымогательства "не существующих" подарочных сертификатов.

Эксперты рекомендуют проявлять критическое отношение к электронной почте, тщательно проверять отправителя, аутентифицировать сайты, использовать надежные антивирусные решения, а также внимательно следить за банковскими операциями и отзывами перед покупкой.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В условиях быстро меняющегося цифрового мира, покупателям необходимо оставаться бдительными и следовать правилам безопасности, особенно в период акций и распродаж. Всегда лучше быть информированными, чем попасть в сети кибермошенников.