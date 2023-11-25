Стоимость бренда Apple оценили больше чем в $500 млрд

Известная в сфере международного консалтинга компания Interbrand опубликовала свой регулярный отчёт о наиболее ценных в мире брендах по итогам года. Вот уже одиннадцатый раз подряд возглавляет этот список американской производитель Apple, бренд которого стоит более половины триллиона долларов. Нужно иметь в виду, что речь идёт не о капитализации всей компании, а только о цене бренда.

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2-е место занимает Microsoft со стоимостью бренда $316,6 млрд. Следом располагаются Amazon со стоимостью бренда $276,9 млрд и Google с $260,2 млрд. Среди технологических компаний в десятке есть Samsung с показателем $91,4 млрд.

Совокупная стоимость всех брендов из списка равна $3,3 трлн против $3,1 трлн годом ранее. С другой стороны, в прошлом году рост составлял 16%, тогда как на этот раз все бренды подорожали на 5,7%. Наибольший рост стоимости бренда был у компании Airbnb и составил он 22%. Бренд Microsoft за год стал дороже на 14%.

Intel занимает 24-ю позицию со стоимостью $28,2 млрд, следом идёт YouTube с показателем $26 млрд. На 36-м месте находится Sony со значением $19 млрд, бренд Nintendo стоит $10,5 млрд и это 71-еместо.

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Китайские производители Huawei и Xiaomi занимают 87-е и 92-е места со стоимостью бренда $7,2 млрд и $6,5 млрд.