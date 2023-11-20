Линейка смартфонов Oppo Reno 11 будет представлена 23 ноября

Китайский производитель смартфонов Oppo 23 ноября собирается анонсировать у себя на родине серию аппаратов Reno 11 и планшет Pad Air 2. Последний представляет собой переименованный вариант планшета OnePlus Pad Go, доступного для приобретения в разных странах мира.

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Утечки данных относительных характеристик Reno 11 уже появлялись неоднократно. Теперь свой вклад вносит китайский оператор мобильной связи China Telecom, который позволяет ближе познакомиться с новыми смартфонами перед их поступлением в продажу.

Модель Reno 11 обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюймов с изгибами по сторонам. Разрешение дисплея равно 1080 x 2412, частота обновления 120 Гц. Устройство работает на процессоре Dimensity 8200, у него будет 8 или 12 ГБ оперативной памяти, объём хранилищем 256 или 512 ГБ.

Ёмкость батареи составит 4800 мАч при мощности зарядки 67 Вт. Разрешение передней камеры будет 32 Мп. Сзади три камеры с основной 50 Мп на основе сенсора Sony LYT-600. Здесь имеется поддержка оптической стабилизации изображения. Сверхширокоугольная камера обладает разрешением 8 Мп, а также есть телеобъектив 32 Мп. Аппараты выйдут на Android 14 с программной оболочкой ColorOS 14. Размеры этого устройства 162,36 x 73,98 x 7,62 мм и весит оно 184 г.

Доступны три конфигурации: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ за 2799 юаней, 2999 юаней и 3199 юаней соответственно. Предлагаются чёрный, белый и синий цветовые варианты.

Модель Oppo Reno 11 Pro получит панель AMOLED размером 6,74 дюйма также с изгибами и разрешением 1240 x 2772, частота 120 Гц. Здесь установлен процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ или 512 ГБ.

Ёмкость батареи равна 4700 мАч, мощность зарядки 80 Вт. Передняя камера 32 Мп, основная задняя 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и телеобъектив 32 Мп. Размеры равны 161,73 x 73,34 x 8,26 мм, вес 190 г.

Доступны конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ за 3999 юаней и 4199 юаней соответственно. Имеются чёрный, белый и бирюзовый цвета.

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Продажи в Китае должны начаться 1 декабря, сообщает Gizmochina.