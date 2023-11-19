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Zhan Doszhan
Color OS 14 выходит на глобальный уровень: быстро, но с некоторыми неровностями
Стабильное обновление Color OS 14 сначала появится на Find N2 Flip, а затем на других телефонах OPPO

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OPPO приступила к выпуску Color OS 14, которая основана на Android 14. Первоначальный выпуск, сопровождаемый октябрьским исправлением для системы безопасности, теперь доступен на Find N2 Flip в определенных регионах. На другие телефоны OPPO запланировано бета-тестирование, которое продлится до 24 апреля.

Публичная бета-версия Color OS 14 была запущена ранее в октябре для различных моделей, включая серию Find X5, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, OPPO A77 и OPPO A57. Сегодняшнее объявление знаменует собой появление стабильной версии исключительно для Find N2 Flip. Хотя точная дата выхода стабильного обновления Color OS 14 для других устройств остается неподтвержденной, для справки доступны приблизительные сроки запуска бета-версии.

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Color OS 14 очень похожа на Oxygen OS 14 с момента объединения ресурсов OPPO и OnePlus в конце 2021 года. Примечательно, что обе операционные системы имеют схожие функции и терминологию. Такие элементы, как "Движок Trinity", "Акваморфный дизайн", "Go Green AOD" и другие, демонстрируют существенное сходство между Color OS 14 и Oxygen OS 14, отличаясь главным образом номенклатурой и совместимостью устройств. Вот обзор того, что влечет за собой Color OS 14:

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Color OS 14 поддерживает принципы дизайна, представленные в Color OS 13, подчеркивая акваморфный дизайн, вдохновленный водой. Обновление включает в себя девять новых мелодий на природную тематику в качестве дополнительной функции. Кроме того, OPPO утверждает, что имеет новую "акваморфную систему раскраски", которая динамически настраивает фоновую тему в зависимости от времени и статуса телефона. Однако реализация этой системы менее заметна, в основном проявляясь в виде изменений обоев на главном экране и экране блокировки, соответствующих времени суток. Другие изменения или усовершенствования пользовательского интерфейса, связанные с новой системой раскраски, не были особенно заметны во время использования.

#oppo #find n2 flip #oppo os 14
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