Согласно листингу, смартфон также будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

С новостью о предстоящем запуске серии Oppo Reno 11 фанаты смартфонов уже не могут дождаться, чтобы узнать все подробности о новых моделях. Компания Oppo, известная своим качественным и инновационным подходом, принимает предварительные бронирования на смартфоны серии Reno 11, включая модели Reno 11 и Reno 11 Pro.

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Недавно в базе данных AnTuTu появилась информация о смартфоне Oppo Reno 11, раскрывающая некоторые ключевые характеристики устройства. В результате тестов в AnTuTu смартфон Oppo Reno 11 с процессором Dimensity 8200 набрал впечатляющие 1 033 340 баллов. Устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, что обеспечит быструю и плавную работу. Кроме того, встроенная память UFS 4.0 вместимостью 512 ГБ. Еще одной значимой особенностью смартфона Oppo Reno 11 является его дисплей. Смартфон будет обладать OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Также можно отметить, что телефон будет работать на операционной системе ColorOS 14, основанной на последней версии Android 14. Кроме того, были раскрыты цветовые варианты для моделей Reno 11 и Reno 11 Pro. Для модели Reno 11 доступны цвета Obsidian Black, Moonlight Gem и Fluorite Blue, в то время как для Reno 11 Pro предлагаются Obsidian Black, Moonlight White и Turquoise.

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Ожидается, что Oppo Reno 11 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC, что гарантирует высокую производительность и эффективность. Батарея будет иметь емкость в 4700 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку на 80 Вт. О камерах Reno 11 и Reno 11 Pro также есть некоторая информация. Ожидается, что оба смартфона будут иметь телеобъектив Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельную камеру для широкоугольных снимков. Основная камера Reno 11 может быть 48-мегапиксельной LYT-600, в то время как Reno 11 Pro может получить 50-мегапиксельную основную камеру LYT-700.