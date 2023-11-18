Устройство может показаться весьма знакомым, поскольку визуально похоже на другую модель

Профильный инсайдер Эван Бласс раскрыл взгляд на предстоящий планшет OPPO Pad Air 2, еще не представленный официально. Этот гаджет внешне крайне напоминает модель OnePlus Pad Go.

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Судя по доступным рендерам, OPPO Pad Air 2 выглядит как полная копия ранее выпущенного OnePlus Pad Go, но с интересным различием в цветовой гамме – оттенки темного и светлого серого. Если сценарий с простым переименованием справедлив, то характеристики обещают 11,35-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2408х1720 пикселей и 90 Гц, процессор MediaTek Helio G99, расширяемый накопитель, емкий аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, а также четыре динамика Dolby Atmos.

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Официальный анонс OPPO Pad Air 2 запланирован на 23 ноября, тот же день, когда компания представит смартфоны из серии Reno 11. Ориентируясь на стартовую цену OnePlus Pad Go – около 240 долларов, можно предположить, что OPPO Pad Air 2 будет доступен в схожем ценовом диапазоне. Эти новости обещают заинтересовать поклонников технологий и поддерживают интригу перед предстоящим событием от OPPO.