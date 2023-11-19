AYANEO SLIDE получает 6-дюймовый экран IPS 1080p и Ryzen 7 7840U

В продажу скоро поступит портативная игровая консоль AYANEO SLIDE по цене $899. В период финансирования она будет предлагаться первым покупателям на $200 дешевле.

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Это устройство основано на процессоре AMD Phoenix, а именно на APU Ryzen 7 7840U с максимальным энергопотреблением 28 Вт. Отличительной чертой устройства является спрятанная внутри клавиатура, чем не могут похвастать конкурирующие предложения. Возможность выдвигать клавиатуру из-под экрана обозначена в названии словом SLIDE.

Благодаря подобному механизму удалось добиться компактного размера. Диагональ экрана составляет 6 дюймов, разрешение 1920 х 1080, плотность пикселей 386 ppi, максимальная яркость 400 нит. Речь идёт о панели IPS, а не OLED. Покрытие цветового диапазона sRGB составляет 100%, DCI-P3 85%.

Система охлаждения называется 3+2 и состоит из трёх медных трубок диаметром 8 мм и двух медных пластин. Также здесь есть вентилятор, связанный с радиатором с площадью поверхности 20304 м². При мощности 15 Вт температура не должна превышать 46°, а при мощности 28 Вт достигает 61°, хотя в стресс-тестах устройство может нагреваться сильнее.

Также здесь установлена оперативная память LPDDR5x в количестве 16, 32 или 64 ГБ. Поддерживаются полноценные твердотельные накопители M.2 2280 PCIe Gen4 объёмом до 4 ТБ. Среди стандартов связи есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также два разъёма USB-4 типа C. Можно использовать карты памяти TF со скоростью чтения до 700 Мб/с.

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Доступны конфигурации 16/512 ГБ, 32 ГБ/2 ТБ и 64 ГБ/4 ТБ, пишет Videocardz.