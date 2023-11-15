WhatsApp отнимет место в облачном хранилище пользователей

Во вторник разработчики мессенджера WhatsApp и представитель Google заявили о том, что резервные копии чатов и мультимедийные файлы в мессенджере на Android начнут учитываться в хранилище учётной записи Google пользователя. Это произойдёт уже в следующем месяце.

В каждой учётной записи Google есть 15 ГБ дискового пространства в Google Диск. Это втрое больше, нежели даётся в iCloud для устройств на системе Apple iOS. Это отменяет решение пятилетней давности, когда резервные копии мессенджера WhatsApp перестали считаться в дисковом пространстве Google Диска.

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Изменения коснутся поначалу обладателей бета-версии мессенджера и за первое полугодие 2024 года распространяется на всех пользователей WhatsApp. В разделе настроек WhatsApp > Чаты > Резервное копирование чата появится уведомление о том, что до вступления в силу новой политики осталось 30 дней.

Если свободное дисковое пространство закончится, нужно будет удалить какие-либо файлы или приобрести платный тариф с увеличенным объёмом хранилища. У Google имеются инструменты управления хранилищем для быстрого удаления ненужных фото и крупных файлов. Можно удалять элементы из WhatsApp, чтобы будущие резервные копии занимали меньше места на диске.

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Изменение относится к персональным аккаунтам Google, но не к владельцам подписки Google Workspace на работе или в учебных заведениях, пишет 9to5google.