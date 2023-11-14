Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
WhatsApp получил новое обновление для голосовой связи
Хорошие новости для участников групповых бесед: теперь существует новый, менее сложный способ участия в массовых беседах

реклама

Трудно вспомнить об этом, когда ваша лента в социальных сетях заполнена людьми, бесконечно рекламирующими себя или свои проекты. Однако многие люди хотят общаться в социальных сетях с теми, с кем они связаны. Новая функция WhatsApp предназначена именно для этого.

Если вы подумали: "Подождите, так ведь в WhatsApp уже есть голосовые звонки?", то вы правы, но это немного другая функция, и работает она тоже по-другому. Новая функция, которая будет внедрена в ближайшие несколько недель, доступна в больших групповых чатах. Если существующие функции групповых голосовых чатов рассчитаны на 32 пользователя, то новая функция - по крайней мере, на начальном этапе - предназначена для чатов, в которых участвуют 33 и более человек. На данный момент максимальное число пользователей составляет 128 человек. 

реклама

ЧТО ДАЕТ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО ЧАТА WHATSAPP ДЛЯ ГРУПП?

Новая функция не звонит вам, а отправляет уведомление о начале голосового чата. Если вы хотите присоединиться к нему, достаточно нажать на уведомление, чтобы стать участником голосовой сессии. Баннер, расположенный в нижней части экрана, сообщит вам, когда к нему присоединятся другие пользователи.

Если инициатором чата являетесь вы, то все просто. Откройте групповой чат, в котором вы хотите общаться, нажмите на значок формы волны в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на кнопку Начать голосовой чат.

Независимо от того, являетесь ли вы создателем или участником, вы можете покинуть чат, нажав на большой красный значок X.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Существуют некоторые ограничения. Помимо существующих ограничений на количество групп - от 33 до 128 человек - новая функция групповых голосовых вызовов пока доступна только в приложениях для iOS и Android и только на вашем основном устройстве. 

#whatsapp #мессенджер #голосовые чаты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
Каналы WhatsApp смогут проводить опросы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
16
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
6
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
9
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Poco X6 5G может стать переименованной версией Redmi Note 13 Pro
1

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
110
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
29
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
8
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
36
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6
31

Сейчас обсуждают

Eppius
18:39
Пустой треп. Ничего не будет.
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
armadaovs
18:38
под приличным ты имеешь ввиду общество силиконово-ботоксных содержанок и их папиков?
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Тоха Новойков
18:38
Скольки воды. Кто дочитал почему 4060 дешевле?
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
armadaovs
18:37
такие как ты живут только крайностями, забывая о золотой середине.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Геннадий Холобаев
18:37
Вот если Путин начнёт требовать, что мало вероятно, а не просить у чиновников исполнить то то и то то тогда может быть в стране что нибудь да сдвинется с места.
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
22870
18:34
Не "расшифровал слово", а "забрутфорсил какую-то фигню".
Студент расшифровал слово в древнем свитке с помощью искусственного интеллекта
Degit22
18:30
Скорее выборов в США все ждут.
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
ark-bak
18:28
Первая была очень клёвая. Помню проходил её на 8600gts. Даже купил дивиди диск с игрой тогда.
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
MrPegge
18:27
Но образование СССР не помогло. И РФ тоже не помогает, иначе как объяснить тот энтузиазм с которым страна проводит СВО за интересы сланцевиков США?
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
Vito Vago
18:24
Спецслужбы "Моссад" пора уже свой язык засунуть себе в одно место...
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем