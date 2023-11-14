Хорошие новости для участников групповых бесед: теперь существует новый, менее сложный способ участия в массовых беседах

Трудно вспомнить об этом, когда ваша лента в социальных сетях заполнена людьми, бесконечно рекламирующими себя или свои проекты. Однако многие люди хотят общаться в социальных сетях с теми, с кем они связаны. Новая функция WhatsApp предназначена именно для этого.

Если вы подумали: "Подождите, так ведь в WhatsApp уже есть голосовые звонки?", то вы правы, но это немного другая функция, и работает она тоже по-другому. Новая функция, которая будет внедрена в ближайшие несколько недель, доступна в больших групповых чатах. Если существующие функции групповых голосовых чатов рассчитаны на 32 пользователя, то новая функция - по крайней мере, на начальном этапе - предназначена для чатов, в которых участвуют 33 и более человек. На данный момент максимальное число пользователей составляет 128 человек.

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ЧТО ДАЕТ НОВАЯ ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО ЧАТА WHATSAPP ДЛЯ ГРУПП?

Новая функция не звонит вам, а отправляет уведомление о начале голосового чата. Если вы хотите присоединиться к нему, достаточно нажать на уведомление, чтобы стать участником голосовой сессии. Баннер, расположенный в нижней части экрана, сообщит вам, когда к нему присоединятся другие пользователи.

Если инициатором чата являетесь вы, то все просто. Откройте групповой чат, в котором вы хотите общаться, нажмите на значок формы волны в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на кнопку Начать голосовой чат.

Независимо от того, являетесь ли вы создателем или участником, вы можете покинуть чат, нажав на большой красный значок X.

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Существуют некоторые ограничения. Помимо существующих ограничений на количество групп - от 33 до 128 человек - новая функция групповых голосовых вызовов пока доступна только в приложениях для iOS и Android и только на вашем основном устройстве.