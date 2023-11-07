В России в WhatsApp каналы по-прежнему отсутствуют

Популярный мессенджер WhatsApp собирается предложить новую функциональность. Владельцы каналов смогут создавать в них опросы.

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Такая опция наблюдается в очередной бета-версии приложения на Android под номером 2.23.24.12. Скоро она должна стать доступной участникам программы бета-тестирования. Однако, её могут получить не все тестировщики.

Отличительный чертой опросов WhatsApp станет их анонимность. Никто не будет знать, как именно проголосовал пользователь, никто не увидит его номера телефона, ни другие подписчики канала, ни даже его владелец.

В опросах можно будет давать даже только один вариант ответа. Такая возможность уже есть в опросах в персональных чатах.

Возможность проводить опросы в каналах должна пригодиться авторам контента и организациям, чтобы изучать интересы аудитории. На основе этих опросов они смогут создавать более востребованные продукты.

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В октябре разработчики WhatsApp трудились над возможностью делиться голосовыми заметками и стикерами в каналах, напоминает Androidcentral.