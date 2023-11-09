WhatsApp усовершенствует конфиденциальность пользователей во время звонков, скрывая местоположение через серверы и защищая метаданные IP-адресов.

WhatsApp представляет новую функцию конфиденциальности для пользователей Android и iOS, которая позволяет им скрывать свое местоположение во время звонков. Это достигается путем перенаправления соединения через серверы WhatsApp. Информация о местоположении пользователей скрыта от других участников звонков путем перехода от обычного однорангового прямого соединения между абонентами к использованию серверов компании для сокрытия метаданных IP-адресов, которые могут раскрывать подробную информацию об их интернет-провайдере или общем географическом местоположении. Важно отметить, что, несмотря на это изменение в маршрутизации, WhatsApp заверяет пользователей, что он не может прослушивать звонки, поскольку все звонки остаются сквозными зашифрованными. В отдельном документе поддержки компания указывает, что групповые вызовы по умолчанию всегда передаются через ее серверы.



Многие современные продукты для звонков полагаются на одноранговые соединения, которые способствуют более быстрой передаче данных и повышению качества звонков. Однако это прямое соединение предоставляет IP-адреса обоих абонентов при вызове один на один, делая их видимыми друг для друга.



С активацией функции "Защита IP адреса при звонках" все звонки будут перенаправляться через серверы WhatsApp. Это гарантирует, что другие участники разговора не смогут получить доступ к вашему IP-адресу и впоследствии определить ваше общее географическое местоположение. Эта новая функция повышает конфиденциальность и безопасность, особенно для пользователей, серьезно озабоченных сохранением конфиденциальности.



Чтобы включить эту функцию на устройствах iOS и Android, пользователи могут включить опцию "Защищать IP-адрес при звонках", расположенную в разделе "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Дополнительно".