Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Levi
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
WhatsApp усовершенствует конфиденциальность пользователей во время звонков, скрывая местоположение через серверы и защищая метаданные IP-адресов.

реклама

WhatsApp представляет новую функцию конфиденциальности для пользователей Android и iOS, которая позволяет им скрывать свое местоположение во время звонков. Это достигается путем перенаправления соединения через серверы WhatsApp. Информация о местоположении пользователей скрыта от других участников звонков путем перехода от обычного однорангового прямого соединения между абонентами к использованию серверов компании для сокрытия метаданных IP-адресов, которые могут раскрывать подробную информацию об их интернет-провайдере или общем географическом местоположении.Важно отметить, что, несмотря на это изменение в маршрутизации, WhatsApp заверяет пользователей, что он не может прослушивать звонки, поскольку все звонки остаются сквозными зашифрованными. В отдельном документе поддержки компания указывает, что групповые вызовы по умолчанию всегда передаются через ее серверы.

Многие современные продукты для звонков полагаются на одноранговые соединения, которые способствуют более быстрой передаче данных и повышению качества звонков. Однако это прямое соединение предоставляет IP-адреса обоих абонентов при вызове один на один, делая их видимыми друг для друга.

С активацией функции "Защита IP адреса при звонках" все звонки будут перенаправляться через серверы WhatsApp. Это гарантирует, что другие участники разговора не смогут получить доступ к вашему IP-адресу и впоследствии определить ваше общее географическое местоположение. Эта новая функция повышает конфиденциальность и безопасность, особенно для пользователей, серьезно озабоченных сохранением конфиденциальности.

Чтобы включить эту функцию на устройствах iOS и Android, пользователи могут включить опцию "Защищать IP-адрес при звонках", расположенную в разделе "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Дополнительно".

#технологии #whatsapp #конфиденциальность #конфиденциальные данные
Источник: bleepingcomputer.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США не боятся, что Китай может обойти их в технологии искусственного интеллекта
Бизнесмены опасаются, что из-за ИИ некоторые сферы деятельности могут серьезно пострадать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
+
В РФ начали активно выращивать мискантус – как заморское растение будет спасать российские леса
3
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+
Новый инструмент Canon для производства пластин может изменить рынок оборудования
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Краткий обзор игры "The Invincible"
9
История одного НЕ корпуса
41
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
3

Сейчас обсуждают

Александр Высоких
17:09
Откройте мир возможностей с ChatGPT 4.5. Turbo с базой данных 2023 года на https://sprosiii.ru/! 🌏 Без VPN и подменных номеров, наш сервис предлагает удобный доступ к инструментам на основе искусстве...
OpenAI анонсировала свой самый продвинутый искусственный интеллект - GPT-4 Turbo
Alex-IT
17:09
Переживает за родину свою, которую уже запад выкупить успел, а украинцы непонятно за что воюют. Денег нет, земли нет, промышленности нет...
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:08
Интересная версия, но маловероятная)))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:07
Напишите тогда что-то умное, раз умнее)
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Skyten
17:06
Развод адептов огрызка и не чего более.
Себестоимость iPhone 15 Pro Max составляет всего $558, а реальная цена – $1 199
Alex-IT
17:06
А там Меркав нету и прессы меньше.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:06
Это точно, у них вся статистика подправленная, как выборы в некоторых странах))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
17:05
Евреям нельзя верить, они когда пишут о сотне+ погибших, показывают видео с места событий, где и десятка тел нету... Плакаться и скрывать свою некомпетентность они хорошо умеют.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Блейд
17:01
Вы о чем ?
История одного НЕ корпуса
Гвоздь
16:54
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань должен сдаться и не выё. А другой тактики у ВСУ, нет.
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем