Появились новые сведения о смартфоне Realme GT 5 Pro

В августе в Китае был представлен смартфон Realme GT 5 на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Теперь этот производитель также у себя на родине собирается выпустить модель GT 5 Pro. Пока компания представила изображение устройства, из которого стало известно об использовании крупного блока для рассеивания тепла. Его размер может оказаться рекордным для смартфонов.

Производитель считает, что для получения максимальной скорости работы процессора его нужно эффективно охлаждать. С подобным блоком охлаждения компания надеется раскрыть потенциал и нового процессора Snapdragon 8 Gen 3, сделав свой аппарат одним из наиболее быстрых среди доступных в продаже. Площадь этого блока составит примерно 10000 мм2.

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Также от этого устройства ждут экрана OLED с изгибами и диагональю 6,78 дюйма. Его разрешение составит 1,5K, частота 144 Гц. Спереди находится камера 32 Мп, задняя основная камера с сенсором Sony LYT-T808 поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Ещё есть сверхширокоугольная камера 8 Мп OmniVision OV08D10 и телеобъектив-перископ 50 Мп IMX890.

Ёмкость батареи составит 5400 мАч, мощность проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт. Максимальная конфигурация содержит 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилище UFS 4.0 объёмом 1 ТБ. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 2229696 баллов.

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Аппарат работает на Android 14 с программной оболочкой Realme UI 5, внутри экрана у неё есть сканер отпечатков пальцев. Релиз в Китае запланирован на декабрь, пишет Gizmochina.